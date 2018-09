Roma a pezzi, scontro tra due big nello spogliatoio

Sono giorni di fuoco alla Roma dopo la sconfitta di domenica a Bologna che ha aggravato ulteriormente la crisi giallorossa, che da settimane si fa largo a Trigoria. Fortunatamente per Dzeko e compagni il turno infrasettimanale, una partita agevole in casa contro il Frosinone, potrebbe placare in parte le polemiche esplose nella Capitale per l'andamento allarmante della squadra di Di Francesco: i neo acquisti non ingranano e lo spogliatoio stenta a riassestarsi dopo la partenza di pezzi da novanta come Alisson, Nainggolan e Strootman.

A Bologna la squadra ha dato segnali di scollamento: secondo quanto riporta la Stampa, due dei leader del gruppo, Florenzi e Dzeko, dopo un animato botta e risposta in campo hanno continuato la loro lite negli spogliatoi. Le urla hanno indotto Di Francesco e poi la stessa società ad optare per il ritiro per cercare di ricompattare tutto l'ambiente.

Per ora l'ex mister del Sassuolo resta al timone della squadra: si giocherà tutto nelle prossime tre partite con Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen, cruciali per la stagione giallorossa.

Tra i papabili per la successione ci sono Paulo Sousa, ex Fiorentina attualmente al Tianjin Quanjian in Cina, e Roberto Donadoni, ex Bologna, attualmente svincolato.

"È stato un inizio inaspettato . le parole di El Shaarawy a Dadn -: dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso nessuno si immaginava una partenza del genere. Dobbiamo analizzare le partite tra di noi, confrontarci quasi più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità. Il calcio ti dà sempre la possibilità di rimediare, e questa settimana con il derby abbiamo il dovere di invertire la rotta".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 10:40