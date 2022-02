Roma, Abraham: "Mi sto integrando, la mia vita non è stata facile"

11-02-2022 19:23

Attraverso il canale Pro:Direct Soccer di Youtube, l’attaccante della Roma Tammy Abraham ha raccontato il suo cambiamento di vita dopo aver firmato per i giallorossi: “Ad abituarsi ci si mette un po’, ma dopo trovi casa, ti sistemi e inizi ad esplorare, a conoscere i ristoranti… Ora mi sto godendo Roma, a volte casa ti manca ma sono qui per un motivo: per fare il mio lavoro. Sapevo che sarebbe arrivato il momento di andarmene dal Chelsea e vivere anche altre realtà. Sono cresciuto lì ed è bello esplorare nuove culture, nuove realtà“.

Abraham ha anche rivelato il suo passato tutt’altro che agiato: “La mia vita non è sempre stata facile. Mio padre lavorava molto, così come mia madre che faceva di tutto per portare me e mio fratello agli allenamenti e mia sorella a scuola. Situazioni come queste, piccole cose, come il periodo in cui io e i miei fratelli condividevamo un’unica stanza. Cose così mi hanno motivato, mi hanno fatto pensare ‘voglio farcela’“.

OMNISPORT