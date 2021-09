Roma, Abraham rivela i suoi cinque attaccanti preferiti

Sono nomi di assoluto livello quelli presenti nella top five degli attaccanti di Tammy Abraham.

Il giovane inglese infatti ha scomodato giocatori che, tanto ai giorni nostri quanto in passato, hanno tutti lasciato un segno nelle rispettive squadre trascinandole al vertice a suon di reti.

“Drogba era fortissimo fisicamente, era un grande finalizzatore. Era bravo con i piedi…Penso abbia reinventato il ruolo del numero 9. C’è stato un periodo in cui segnava moltissimo, ma non era solo questo. Aveva tecnica, era alto proprio come me” ha esordito il londinese.

“Assieme a lui mi piaceva molto anche Adebayor. Poi ho giocato contro Robert Lewandowski: lui è un goleador, un attaccante molto intelligente ed è questa è la ragione per cui segna moltissimo. Ha segnato anche due reti contro la mia ex squadra” ha proseguito Abraham.

“Un altro che ho guardato spesso in allenamento è Kane. Lui se ha una chance segna, prende le cose seriamente, ha una grande mentalità e aiuta sempre i giovani. Infine Henry: è il mio attaccante preferito, la ragione per cui volevo diventare attaccante” ha concluso il classe 1997.

OMNISPORT | 17-09-2021 20:47