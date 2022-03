06-03-2022 09:42

Grazie alla sua rete, la Roma ha mandato al tappeto l’Atalanta e continua ad inseguire la zona Champions League. Abraham è l’uomo del momento in casa giallorossa.

Abraham è già arrivato a quota 20 gol in questa stagione in tutte le competizioni; l’ultimo giocatore della Roma a esserci riuscito per i giallorossi era stato l’attuale attaccante dell’Inter Dzeko nel 2017/18 (24 reti totali).

