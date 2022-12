Roma, ag. Zaniolo: "Tratteremo il rinnovo in base alla valutazione del ragazzo"

17-12-2022 14:43

L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato ai microfoni di gazzetta.it in merito al rinnovo del suo assistito. Queste le sue parole riportate da TMW:

“Non c’è alcune tenebra in agguato. Abbiamo un ottimo rapporto con la Roma e con Tiago Pinto e siamo concordi che a questo punto parleremo del rinnovo più in la, quando la società lo riterrà opportuno. Ora la cosa fondamentale è focalizzarsi sul lavoro e sulle partite da fare in campo. Cifre? Sa bene che non mi è concesso parlare di cifre, ma non sono difficili da ipotizzare. La Roma ha dato a Nicolò una valutazione importante l’estate scorsa (50-60 milioni, ndr): noi andremo a trattare un ingaggio sulla base del valore che la stessa dirigenza ha comunicato al mercato. Nulla di più, nulla di meno”.

Inoltre, tra un anno e mezzo, il ragazzo andrà in scadenza:

“È la legge del mercato e vale per tutti, non solo per Nicolò. In ogni caso la dirigenza sa che noi siamo sempre pronti per sederci al tavolo a trattare. Le ripeto: con Pinto i rapporti sono eccellenti e Zaniolo sta molto bene a Roma e con i tifosi giallorossi”.