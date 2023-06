Roma, Aouar arriva nel pomeriggio

Il giocatore algerino è pronto a firmare un contratto quinquennale con i giallorossi. Lo scrive Footmercato

06-06-2023 12:47

Il primo acquisto della nuova Roma 2023-2024 è pronto a sbarcare oggi nella capitale, secondo le indicazioni del sito Footmercato. Houssem Aouar dovrebbe arrivare nel pomeriggio in Italia, dopo aver già trovato l’accordo con il club giallorosso da diverse settimane. Aouar è pronto a firmare un contratto di cinque anni con la società capitolina, formalizzandolo proprio oggi. Aouar arriva dalla Ligue 1, più esattamente dal Lione, ma è di nazionalità algerina. E’ stato preso a parametro zero perché in scadenza. Secondo l’Equipe, Aouar avrebbe addirittura già firmato, dunque si attenderebbe solo l’annuncio ufficiale.