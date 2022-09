Roma, Belotti: "Giallorossi prima scelta. Dobbiamo vincere partita dopo partita"

01-09-2022 16:11

Il nuovo acquisto della Roma, l’attaccante Andrea Belotti, è stato presentato oggi ufficialmente in conferenza stampa. Queste le sue primissime dichiarazioni:

“Ho trascorso un’estate davvero strana, dato che a livello di mercato è iniziato tardi rispetto al normale. Ci sono stati molti calciatori rimasti svincolati a per tanto. La mia priorità era Roma dato che sono consapevole di aver trovato un progetto bello con una squadra e una società con enormi ambizioni. Era ciò di cui avevo bisogno. Non avevo bisogno di un contratto che mi tutelasse, ma una situazione sportiva giusta per me e la Roma era la miglior scelta possibile. Non sono stato neanche lì a pensarci. È anche una squadra, Abraham mi stimola a migliorarmi”.

Arrivato per ricoprire il ruolo di vice-Abraham, il Gallo ex granata ha già in mente i prossimi obiettivi:

“E’ una stagione un po’ strana. Per chi non va al Mondiale sarà un’occasione per ritornare in forma dato che poi da gennaio a giugno ci saranno moltissime gare. Io credo che l’obiettivo della Roma sia vincere gara dopo gara. Quella deve essere la cosa fondamentale. Dal primo giorno che sono qui ho sentito la voglia di vittoria che c’è anche in allenamento. Questo è un messaggio che deve passar sempre: la Roma può vincere tutte le partite. Poi dove arriveremo lo vedremo alla fine”.