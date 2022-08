Roma: Belotti solo in caso di un'altra cessione

01-08-2022 09:41

Stando a quanto riporta la Stampa di Torino, la trattativa tra l’ex capitano del Toro, Andrea Belotti e la Roma, potrà entrare nel vivo solo quando il club capitolino non avrà liberato spazio per il Gallo cedendo almeno uno dei suoi attaccanti in esubero: si fa il nome di Shomurodov come primo indiziato. Oltre al possibile annuncio della firma sull’accordo contrattuale con i giallorossi, che lo legherebbe alla società dei Friedkin per i prossimi tre anni per un ingaggio a tre milioni di euro a stagione, attorno all’attaccante della nazionale italiana c’è un velo di curiosità per le dichiarazioni che si appresterebbe a fare, visto e considerato che non si è mai pronunciato sul suo futuro nell’ultimo anno e mezzo.

