Roma: Borja Mayoral al Getafe

L’ex romanista Borya Mayoral, ritornato al Real Madrid dopo l’esperienza nella Capitale, non rimarrà al club allenato da Carlo Ancelotti e si trasferirà al Getafe. La cifra per la quale è stato trovato un accordo tra i due club si aggira sui 10 milioni di euro. Si deve limare ancora qualche dettaglio in riferimento alla clausola ed ai bonus, ma il centravanti iberico è pronto a legarsi al Getafe definitivamente con un contratto di cinque anni.