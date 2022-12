Roma, Bove: "Siamo carichi per la ripresa del campionato"

19-12-2022 23:39

Dopo aver vinto in amichevole contro il Casa Pia 1-0 ad Albuferia, con gol di El Shaarawy, i canali ufficiali del club giallorosso ha intervistato il giovane Edoardo Bove. La Roma sta affrontando un mini ritiro in Portogallo per prepararsi al meglio in vista della ripresa della Serie A.

Riportate da romanews.eu, il giovane giallorosso ha parlato del momento della squadra:

“Oggi abbiamo fatto una partita di grande intensità. Abbiamo giocato molto bene con la palla. Abbiamo trovato i tempi e i modo per uscire dalla pressione avversaria. Ci siamo allenati molto bene e siamo riusciti a esprimerlo in campo. Siamo molto contenti della prestazione. Ripresa del campionato? Quindici giorni non sono tanti, ma siamo pronti. Piano piano, entriamo sempre più in condizione e siamo davvero carichi per riprendere il campionato”.