Roma, Camara: "Un orgoglio lavorare per Mourinho"

16-09-2022 17:47

La Roma ha presentato in conferenza stampa Camara, ultimo acquisto giallorosso: “La cosa che più mi ha sorpreso è l’ambiente familiare che si respira qui. Mi hanno accolto tutti come un fratello. Mourinho? Lavorare con lui è motivo di grande orgoglio. Diversi club si erano interessati a me, quando è arrivata la Roma non ho avuta nessuna esitazione anche dopo aver parlato con il mister, che mi ha spiegato il progetto. Sono qui per dare tutto e per aiutare la squadra”.

“Sono arrivato qui con l’obiettivo di restare a lungo, questo è il mio intento – continua Camara -. Condividere lo spogliatoio con campioni come Matic, Pellegrini, Cristante, Wijnaldum, con cui giocavo alla PlayStation, è motivo di grande orgoglio. Massima umiltà per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi”.