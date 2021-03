Roma cerca erede di Dzeko: l'idea che spiazza i tifosi

Non c’è solo il nodo allenatore a tenere banco in casa Roma. La posizione di Fonseca rimane in bilico, col destino del tecnico portoghese legato soprattutto all’esito della cavalcata in Europa League e al difficile tentativo di acciuffare la Champions attraverso il campionato, pregiudicato dai risultati deludenti negli scontri diretti: ultimo il pesante 0-2 dell’Olimpico contro il Napoli. Nella Capitale, però, si comincia a parlare con insistenza anche di attaccanti.

L’erede di Dzeko

A giugno, infatti, Edin Dzeko saluterà la Roma. Il bosniaco, che già più volte (nell’attuale stagione e in quelle passate) è stato vicinissimo a lasciare il club giallorosso, dovrà essere sostituito da un attaccante di spessore. Tra le soluzioni più suggestive ce n’è una che sta vivacizzando le discussioni sui social: quella legata al possibile arrivo di Mauro Icardi. A darne notizia è il Corriere dello Sport, secondo cui un intermediario di fiducia ha proposto alla Roma Maurito, che sarà ceduto dal Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino potrebbe arrivare anche in prestito con diritto di riscatto, ma in ogni caso ci sarebbe da risolvere il nodo dell’ingaggio alto, che la Roma non può permettersi.

Icardi a Roma? Tifosi spaccati

L’ex capitano destituito dell’Inter a Parigi guadagna dieci milioni netti a stagione. “Ma figurati se la Roma dà tutti questi soldi a Icardi“, scrive un tifoso con scetticismo. “Ci credo poco, tra l’altro ci conviene portare in squadra un tipo come lui e la sua moglie-agente? Sarebbero subito rogne”, un altro pensiero. Ma in tanti sognano: “Icardi? Magari. Se gli intermediari l’hanno proposto alla Roma, conoscendo tutta la situazione, vuol dire che sarebbe disposto a un taglio di stipendio”. Intervengono anche tifosi di altre squadre: “Guardate che Icardi ha già un accordo col Milan“. E un interista chiosa: “Icardi? Ve lo consigliamo caldamente. A parte spaccare lo spogliatoio, piantare grane, chiedere un aumento al mese e rimanere sistematicamente a secco nelle sfide che contano, qualche golletto allo Spezia o al Crotone lo farebbe”.

