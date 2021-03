Roma, tifosi inferociti: metteteci una sedia che fa meglio

La Roma esce ancora una volta sconfitta da un big match e incassa il sorpasso in classifica del Napoli. All’Olimpico, l’undici di Rino Gattuso si impone 2-0. A decidere è la doppietta nella prima frazione di Dries Martens che, trova il vantaggio con una precisa punizione dal limite che beffa Pau Lopez sul suo palo e raddoppia sfruttando l’intelligente sponda di Politano che scavalca il portiere giallorosso. Proprio contro l’estremo difensore giallorosso si scagliano i tifosi della Roma, che non mancano di sottolineare anche la brutta prestazione di Pedro e le scelte di formazione di Fonseca.

Gli errori di Pau Lopez

I primi commenti negativi arrivano per il trequartista spagnolo: “Ma perché Pedro in campo? Perché?”, si chiedono in molti vedendo l’ex Chelsea oggettivamente fuori dal gioco. I due gol di Mertens arrivano uno a pochi minuti dall’altro e contro Pau Lopez arrivano commenti avvelenati come se piovesse: “La Roma ha maledettamente bisogno di un portiere”, “Vabbè Pau Lopez hai rotto, manco in serie D dovresti giocare”, “Pau Lopez fuori rosa. Subito”. C’è poi chi estremizza: “Basta dai, mettetece na sedia al posto di Pau Lopez”, “dalla Treccani “portière”: singolare maschile [dal fr. portier, che a sua volta è dal lat. mediev. portarius] in genere, chi ha la custodia di una porta/giocatore che difende la porta. Contrario: Pau Lopez”.

Le scelte di Fonseca e le assenze

La Roma fatica nella costruzione, il Napoli è sempre pericoloso e i tifosi giallorossi mettono nel mirino Fonseca: “Per me Fonseca era, rimane e sarà sempre un allenatore modesto, da campionato ucraino e portoghese. Lo dico da sempre e non sono mai salito sul carro del vincitore (pochi)” o ancora: “Formazione sbagliata”, “La stagione è andata. Roma che aspettiamo a cambiare tecnico?”. Qualcuno ricorda però le pesanti assenze in casa giallorossa: “Senza Mkhitaryan e Veretout la Roma perde molto del potenziale. Se poi si mettono Pedro (buono solo per la foto) e Cristante (sbaglia ogni appoggio) diventa un disastro”, “Smalling–Veretout–Mkhitaryan–Zaniolo… Serve altro?”.

Pedro fa infuriare tutti

Al rientro dagli spogliatoi, Fonseca non cambia nulla e i tifosi chiedono cambi. Ancora una volta è Pedro il più bersagliato: “A Pedro gli vogliamo bene. Però mo levalo va”, “Ma chi è quello in campo travestito da Pedro?”, “Pedro è imbarazzante”. Quando poi lo spagnolo si divora l’occasione per dimezzare lo svantaggio, la situazione si fa insostenibile: “Pedro ritirati. È arrivato il momento”, “No ragazzi Pedro non ne ha fatta una buona, fuori subito”, “Cacciate Pedro dal campo!!! È utile quanto la cipolla pe’ fa la carbonara!!!”.

Sfortuna e ingressi tardivi

Al 60’ Pellegrini ha una delle rarissime occasione per cambiare il corso della gara: il suo tiro a giro dal limite centra però il palo con Ospina immobile e i tifosi si disperano: “Non siamo solo brutti, pure sfortunati”, “pure er palo, mai na botta de fortuna”. Ma c’è anche chi molto candidamente ammette: “Non si può abbaiare alla sfortuna se prendi il palo al primo tiro in porta al 60mo, dopo che l’avversario, sul 2 a 0 molla un po’”. Nel finale, entra Villar, che fa vedere qualcosa di buono e i tifosi chiedono a Fonseca: “come si fa a lasciare in panchina Villar?!?! entrato troppo tardi”, “ma perché Villar non titolare?? Perché?”, “Villar in panchina?! Ha fatto di più lui in 5 minuti che tutta la squadra in 70 minuti”. Il risultato però non cambia e i tifosi alzano le mani: “”Speravo de morì prima” più che la fiction su Totti sta diventando il titolo della stagione della Roma”.

SPORTEVAI | 21-03-2021 23:05