Napoli, i tifosi riprendono a sognare: Ma dov'erano finiti?

Dopo Milano, Roma. Il Napoli dopo aver sbancato San Siro, passa anche all’Olimpico. La Roma dopo il Milan, per una rincorsa Champions che si fa entusiasmante. Con i recuperi dei big è un’altra musica e comincia a cambiare anche il giudizio dei tifosi su Gattuso.

Il ritorno di Ciro

Nel primo tempo a fare la differenza è la doppietta di Mertens, a segno prima su punizione e poi con un colpo di testa su invito di Politano. “Ciruzzo sta tornando quello di prima, senza di lui (e senza altri 6-7 titolari) il Napoli ha fatto anche troppo nei mesi scorsi”, sottolinea un tifoso. Un altro invece propone: “Rinnovate il contratto a vita a Mertens“. Ma sono in tanti a gongolare sui social: “Quando giocano così è una meraviglia per gli occhi, sembra tornato il vero Napoli“.

Il secondo tempo in controllo

Con il doppio vantaggio in cassaforte, nella ripresa agli azzurri basta amministrare il risultato per portare a casa il successo. “Va detto che con Osimhen però ci abbassiamo troppo e non riusciamo più a tenerne una”, scrive un appassionato di tattica. “Deve giocare con maggiore tranquillità, perché è così nervoso?”, chiede una tifosa. Applausi invece convinti per Mario Rui: “Questa sera indiscutibilmente il migliore in campo, non ha sbagliato un solo intervento”. Ma per molti tifosi il migliore è un altro: “Siamo proprio sicuri che Fabian non serva in futuro al Napoli?”.

Il dibattito su Gattuso

La prestazione degli azzurri, paradossalmente, ripropone gli interrogativi su squadra e allenatore. “La cazzimma come mai esce solo in queste due ultime partite? Dove stava prima?”, chiede polemico un supporter. “Semplicemente quando la formazione è al completo è un grande Napoli. Forza Gattuso“, osserva un sostenitore dell’attuale tecnico. “Invece è un motivo in più per esonerare Gattuso che ha distrutto questa squadra. Solo grazie all’intervento di ADL si sta risollevando”, il parere di un altro supporter.

SPORTEVAI | 21-03-2021 22:47