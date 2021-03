Napoli, Alemao risponde a Van Basten: "Lo ricordavo intelligente"

Marco Van Basten ha attaccato duramente il Napoli e gli arbitri in un’intervista, dichiarando che lo scudetto del 1990 è stato vinto dai partenopei negli uffici e non in campo regolarmente. Delle dichiarazioni che hanno creato molto rumore, specialmente tra i tifosi azzurri.

La parole di Alemao

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex Napoli Alemao ha risposto così al campione olandese:

“Mi dispiace molto perché avevo un’altra immagine di Van Basten. Una persona seria, una persona intelligente… parlare così senza sapere è francamente molto facile. La notte di Stoccarda? Un momento speciale per noi perché abbiamo vinto un torneo estremamente importante. Porto nel cuore quel successo, un momento davvero unico nella mia vita. Il calcio è così, bisogna lottare per vincere. Sappiamo cosa abbiamo fatto per vincere, dispiace veramente molto per le dichiarazioni di questo signore”.

OMNISPORT | 19-03-2021 17:59