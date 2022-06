Roma: Cristante può rimanere, Veretout in uscita

24-06-2022 08:39

Se Frettesi e Celik si stanno avvicinando a grossi passi a vestire la maglia giallorossa, il club capitolino pensa anche alle eventuali uscite.

Una di queste potrebbe essere legata all’addio di Jordan Veretout. Il centrocampista non ha vissuto un campionato esaltante e non è mai stato protagonista dei pensieri di Mou. Per questo motivo, proprio sul centrocampista ex Fiorentina, c’è molto forte l’interesse del Marsiglia, ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, si sarebbe fatto vivo anche il Milan, anche se sembra essere una trattativa difficile.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Bryan Cristante che con la Roma ha un contratto in essere fino al 2024. Il club capitolino ha ricevuto qualche apprezzamento per il centrocampista da parte di Milan e Juventus, ma ha deciso di trattenere Cristante in vista della prossima stagione.

