Roma, dalla Spagna l'idea per il vice-Dzeko

Alla fine Edin Dzeko è rimasto alla Roma ma i giallorossi, sfumato Milik, non vogliono accontentarsi della permanenza in rosa del bosniaco e hanno iniziato a sondare il terreno per un attaccante più giovane da affiancargli: il nuovo nome, in questo senso, è quello di Borja Mayoral, attaccante spagnolo in forza al Real Madrid, nella passata stagione in prestito al Levante.

Secondo quanto riporatto da ‘Sky Sport’, la dirigenza giallorossa ha avviato i primi contatti con le merengues e attende una risposta nei prossimi giorni.

OMNISPORT | 22-09-2020 10:16