Lazio, la gaffe di Isaksen nel video è virale: romanisti scatenati

L'attaccante biancoceleste protagonista, suo malgrado, di un siparietto con alcuni tifosi della Roma. Le immagini hanno fatto il giro del web

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Derby in campo e nelle strade. Si vive così nella capitale la storica rivalità tra Lazio e Roma, recentemente protagoniste della stracittadina vinta dalla squadra di Daniele De Rossi grazie al gol di Gianluca Mancini. Stavolta, ad essere vittima di uno scherzo, figlio del campanile, è stato Gustav Isaksen, esterno offensivo della formazione di Tudor caduto nella trappola di alcuni tifosi giallorossi. Tutto ripreso da un cellulare e immediatamente diventato virale sul web.

Lazio, lo scherzo ad Isaksen diventa virale: cosa è successo

Lo spirito goliardico dei tifosi della Roma colpisce Gustav Isaksen, attaccante della Lazio che ha accolto con grande disponibilità la richiesta di fare un video saluto ai supporters biancocelesti, per poi scoprire che aveva a che fare con due sostenitori di fede giallorossa. Gli autori dello scherzo, infatti, hanno ripreso il classe 2001 mentre salutava cordialmente verso la fotocamera del telefono, sorprendendolo con un “Forza Roma!” finale. Isaksen, pensando di avere di fronte due tifosi laziali e non avendo capito bene cosa avevano detto, ha detto spontaneamente “Sempre!”, senza far caso all’esclamazione dei ragazzi. Una risposta che ha inevitabilmente scatenato l’ironia del web e la rabbia di qualche aquilotto.

Le reazioni dei romanisti al video di Isaksen

Dopo la pubblicazione del video che vede protagonista l’ingenuo Isaksen, caduto nel tranello dei due supporters romanisti, il derby tra Lazio e Roma si accende anche sui social, con i giallorossi che alimentano lo sfottò: “Perché gaffe? Come si fa ad essere laziali in un mondo normale?”, uno dei tanti commenti che ha divertito il web, pur facendo arrabbiare il popolo biancoceleste.

“Gaffe? Quale gaffe?”, si aggiunge con una buona dose di ironia. “Un po’ confuso il ragazzo, tutto bene dai”, scrive un tifoso su X, richiamando il “Sempre” di Isaksen, che ha risposto automaticamente al “Forza Roma” degli autori dello scherzo.

La vittoria della Roma nel derby e il momento negativo della Lazio

Per i tifosi della Lazio il derby perso con la Roma è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una stagione iniziata con i migliori auspici, complice il ritorno in Champions League, ma completamente al di sotto delle aspettative della tifoseria biancoceleste. Quest’anno, infatti, il club di Lotito ha spesso guardato la squadra giallorossa dal basso verso l’alto, inseguendo costantemente in classifica. Dopo l’esonero di Sarri, Igor Tudor è ancora alla ricerca della ricetta giusta, nonostante i buoni segnali registrati a Marassi contro il Genoa. I supporters laziali, intanto, si interrogano sul futuro, con un’Europa tutta da conquistare e una Roma che continua a viaggiare spedita anche in campo internazionale. Il continuo sfottò, del resto, è figlio anche dei risultati messi a referto sul terreno di gioco.