Roma, De Rossi rivela: "Sogno di sedermi sulla panchina giallorossa"

15-12-2021 11:43

Daniele De Rossi è stato legato ai colori giallorosii dal 2001 al 2019. L’ex centrocampista è il giocatore con il secondo maggior numero di presenze ufficiali di sempre dopo Francesco Totti, e con i giallorossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Recentemente è stato voluto e aggregato da Roberto Mancini, alla fortunata e vincente spedizione azzurra agli ultimi Europei.

De Rossi, dal palco dei Gazzetta Awards, ha rivelato il suo sogno di voler allenare un giorno la squadra giallorossa. “Agli Europei ho potuto riannusare un po’ il profumo dell’erba, l’odore di uno spogliatoio: come tornare a casa. E mi sono sentito a casa in tanti momenti vissuti con intensità a livello umano”.

Inevitabile che l’ex centrocampista non abbia parlato del suo amore per i colori giallorossi, e di quello che vorrebbe potesse succedere in futuro… “Sperare o sognare non costa nulla. Ma bisogna anche essere realisti: serve un percorso, e può durare mesi, anni o decenni. Una cosa è sicura: sogno anch’io di potermi sedere su quella panchina, un giorno. E intanto, visto che non amo i giudizi da fuori, mi limito a dire che nonostante il momento altalenante c’è un entusiasmo che forse si respira solo a Roma: questo allenatore ha portato tanto amore, e tanta gente gli va dietro. E questa è già una vittoria”.

