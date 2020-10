Roma, Diawara annuncia la positività al Coronavirus

Amadou Diawara ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista della Roma, rientrato dopo la nazionale della Guinea, è stato sottoposto ai tamponi nella mattinata di lunedì.

L’annuncio è arrivato dallo stesso ex giocatore del Napoli attraverso un post su Instagram nel quale Diawara ha precisato di stare bene, anche se dovrà trascorrere un periodo di quarantena: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!”

Non si tratta del primo caso in assoluto in casa giallorossa: nelle score ore erano stati trovati positivi due giocatori dell’Under 18 giallorossa.



OMNISPORT | 12-10-2020 20:51