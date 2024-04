ATP 250 Bastad, Sinner annuncia la sua presenza in Svezia: la scelta inattesa per preparare Parigi 2024

Jannik Sinner ha annunciato la sua presenza a Bastad torneo che si svolgerà dal 15 al 21 luglio, con l’azzurro che userà l'evento come preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner ha annunciato la sua partecipazione al torneo di Bastad. Si tratta di un “torneo minore”, un Atp 250 a cui il tennista azzurro non ha mai partecipato e sarà alla sua prima volta in Svezia con l’evento che si svolgerà dal 15 al 21 luglio prossimi. Un appuntamento sulla terra rossa che servirà a Jannik per preparare il grande appuntamento di Parigi.

Sinner a Bastad: l’annuncio sui social

La decisione di Jannik Sinner di partecipare al torneo svedese è stata annunciata dallo stesso tennista italiano con un breve video pubblicato sulla pagina social del Nordea Open, con gli organizzatori ovviamente entusiasti di poter avere ai nastri di partenza il campione dell’ultimo Australian Open. “Ciao ragazzi, sono davvero contento di poter annunciare che giocherò a Bastad quest’anno. Non vedo l’ora di partecipare, è un bellissimo evento. Per me si tratta della prima volta e spero di potervi vedere tutti in quell’occasione”, l’annuncio di Jannik.

Sinner, Bastad è la tappa finale per Parigi

La decisione di Jannik Sinner di prendere parte a quello che è a tutti gli effetti un “torneo minore” si spiega con la volontà di preparare nel migliore dei modi un appuntamento fondamentale per il 22enne di San Candido: le Olimpiadi di Parigi 2024. Il calendario della stagione infatti prevede una lunga stagione sulla terra rossa che di fatto si concluderà con il Roland Garros. Comincia poi l’intermezzo dedicato all’erba con Wimbledon, altra tappa cruciale. Poi tocca ritornare sulla terra per preparare il torneo di Parigi 2024. Dei vari tornei che si giocheranno su quella superficie, ATP 500 Amburgo, l’ATP 250 di Gstaad e il torneo svedese, Jannik ha scelto di puntare su quest’ultimo.

Sinner: il prossimo appuntamento è Madrid

Jannik Sinner, dopo la semifinale raggiunta a Montecarlo, continua la lunga stagione sulla terra rossa che ora arriva a un altro momento importante soprattuto per le possibili ricadute sulla classifica. L’azzurro tornerà in campo nel Masters 1000 di Madrid, un torneo che per Sinner rappresenta una grandissima occasione per riuscire a guadagnare punti in classifica visto che nella scorsa stagione fu costretto a rinunciare al torneo spagnolo dopo essere stato costretto al ritiro nei quarti di finale di Barcellona.

