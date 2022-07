Roma: Diawara verso la Bundesliga

23-07-2022 21:24

Amadou Diawara, centrocampista in esubero della Roma, non rientra da tempo nei piani dell’allenatore Josè Mourinho ed è stato inserito nella lista dei partenti.

Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Messaggero, il calciatore avrebbe diverse richieste in Bundesliga, tuttavia il mediano continua a rifiutare tutte le offerte poichè vorrebbe giocarsi le ultime carte per convincere lo Special One prima dell’inizio del campionato, tra poco meno di tre settimane.

