Roma, Dybala: "Presto parlare di scudetto. Non mi sono sentito scaricato dall'Inter"

26-07-2022 15:21

Paulo Dybala ha parlato in conferenza stampa per la sua presentazione ufficiale alla Roma. L’attaccante argentino, contento di questa scelta, crede che sia difficile vincere subito il titolo: “Credo sia presto parlare di scudetto – così la Joya -. A tutti piace vincere e deve essere il nostro obiettivo. Pensiamo gara per gara, poi vedremo. Ci sono squadre più avanti di noi per il titolo, dobbiamo lavorare con serenità”.

Il giocatore non si è sentito scaricato dall’Inter: “Dalla scadenza del contratto con la Juventus abbiamo parlato con tante squadre – ha spiegato Dybala – ho un rapporto molto bello con Marotta. Ma quando è arrivato Tiago Pinto a Torino le cose sono cambiate”. Così la Joya ha scelto Mourinho: “La prima domanda a lui è stata su cosa potevamo vincere – ha precisato – Cercherò di dare il massimo per continuare a vincere”.

Dybala non esulterà in caso di gol alla Juventus e ha detto la sua sul mancato rinnovo: “Il direttore Arrivabene è stato molto chiaro. Noi avevamo un accordo da firmare a ottobre, la società ci ha chiesto di aspettare. A marzo abbiamo avuto la notizia che non facevo parte del progetto futuro – così la Joya -. La società ha preso un’altra decisione insieme al mister, ho parlato con loro e tutto è andato così”.

Infine, un commento sulla maglia numero 10 della Roma: “La cosa più importante è che sappiamo chi è l’ultimo ad averla indossata. C’è rispetto, è una maglia importante per i tifosi – così Dybala – In futuro non si sa, ora sono molto contento con il 21“.