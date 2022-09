Roma: Dybala risponderà alla convocazione dell'Argentina

19-09-2022 10:50

La domenica giallorossa non è stata esaltante, a partire dal riscaldamento dove si è fermato Paulo Dybala: nel consueto prepartita infatti, l’argentino ha sentito un fastidio al flessore della coscia sinistra e, in accordo col tecnico, è stato mandato in tribuna per non rischiare complicazioni.

La speranza è che il giocatore sia riuscito a fermarsi in tempo, prima di peggiorare la situazione: oggi la Joya effettuerà i controlli per capire l’entità del suo problema.

Il numero 21 giallorosso risponderà comunque alla chiamata dell’Argentina e sarà visitato dai medici della propria Nazionale. In base ai controlli poi si capirà se potrà essere a disposizione del ct Scaloni o dovrà rientrare a Roma.

Mou rischia di perdere il suo numero 21 per l’importante e delicata trasferta meneghina contro l’Inter alla ripresa del campionato di Serie A fissata per l’1 di ottobre.