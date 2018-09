Roma, è un incubo. Goleada della Lazio

Roma sempre più in crisi. La squadra giallorossa, reduce dal ko di Madrid, subisce una sconfitta pesantissima a Bologna (2-0) e si ritrova con appena cinque punti dopo cinque partite di campionato: ora anche lo stesso Di Francesco è in discussione.

I giallorossi comandano il gioco ma sprecano troppo con Fazio e Kluivert e vengono punti al 36' quando Mattiello porta avanti i padroni di casa con un bel diagonale. La squadra capitolina reagisce ma sciupa ancora con Fazio e Pellegrini, che si divora la rete del pareggio a porta vuota. Nella ripresa non cambia il canovaccio: Di Francesco butta nella mischia Pastore, ma sono i felsinei a raddoppiare con Santander, che finalizza un bel contropiede della squadra di Inzaghi. La Roma non si arrende ma non è giornata: al 72' è pazzesca la chance sprecata da Dzeko al termine di una carambola.

Mentre la crisi dei giallorossi si aggrava, sorride l'altra metà di Roma: la Lazio si impone per 4-1 all'Olimpico contro il Genoa. L'immancabile Piatek segna il suo quinto gol per il Grifone, ma i biancocelesti trionfano grazie all'uno due iniziale firmato da Caicedo e Immobile e alla rete di Milinkovic-Savic, migliore in campo. Nel finale Immobile firma la sua doppietta personale e il poker per i capitolini.

Nell'ultimo match del pomeriggio, colpo dell'Udinese nella sfida salvezza contro il Chievo: i bianconeri si impongono con le due reti nella ripresa di De Paul e Lasagna.

I risultati del pomeriggio

Bologna-Roma 2-0

36' Mattiello (B), 59' Santander (B)

Chievo-Udinese 0-2

76' De Paul (U), 90' Lasagna (U)

Lazio-Genoa 4-1

7' Caicedo (L), 23' Immobile (L), 45' Piatek (R), 53' Milinkovic-Savic (L), 90' Immobile (L)

SPORTAL.IT | 23-09-2018 17:15