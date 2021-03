Roma, Edin Dzeko sta bene

Sospiro di sollievo per la Roma dal ritiro della Bosnia: Edin Dzeko si è sottoposto in giornata ad una risonanza magnetica dopo i problemi al flessore della coscia destra accusati col Napoli, che ha dato esito negativo: non è stata riscontrata nessuna lesione, dunque l’attaccante resterà insieme alla propria nazionale ed è pronto a scendere in campo contro la Finlandia, primo match di qualificazione a Qatar 2022 in programma già mercoledì.

“Sono in forma e sono pronto per giocare domani“, sono state le parole del bomber bosniaco, che potrebbe essere decisivo per i giallorossi in vista della volata finale in campionato.

OMNISPORT | 23-03-2021 20:18