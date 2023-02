Roma, El Shaarawy nelle mire del Besiktas

Il club bianconero di Istanbul interessato al Faraone. In Turchia il calciomercato chiuderà in data 18 febbraio

16-02-2023 15:22

Dopo Nicolò Zaniolo al Galatasaray, un altro trequartista della Roma finisce nelle mire del calcio turco. Si tratta del Besiktas: il club bianconero di Istanbul ha infatti puntato i fari sul classe 1992 Stephan El Shaarawy, in scadenza coi giallorossi a giugno.

La squadra turca, tuttavia vorrebbe portarlo immediatamente sulle rive del Bosforo, attraverso un indennizzo da versare nelle casse del club giallorosso. La sessione di calciomercato, in Turchia, scadrà sabato 18 febbraio e sono praticamente certi sviluppi rapidi della trattativa, sia in positivo che in negativo, nelle prossime ore. Lo riporta Sportmediaset.