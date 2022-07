Roma, El Shaarawy non certo della permanenza

28-07-2022 10:55

Il Faraone della Roma El Shaarawy è tutt’altro che certo di rimanere nella Capitale. L’arrivo di Dybala, e quello potenziale di un’altra punta, lo spingono sempre più ai margini del progetto giallorosso.

Con un contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio davvero enorme per il minutaggio che gli concede Mourinho, il classe 1992 potrebbe presto lasciare Roma. Come scrive Libero, oltre all’Atalanta, ora sul ragazzo ci sarebbe forte anche il Genoa, desideroso di costruire una vera corazzata per ritornare subito in Serie A.

