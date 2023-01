Roma: escluse lesioni per Pellegrini, ma Fiorentina a rischio

13-01-2023 13:13

Una buona notizia in casa Roma: sono state escluse lesioni muscolari per Lorenzo Pellegrini. Il giocatore era uscito ieri sera, nell’intervallo della partita di Coppa Italia all’Olimpico contro il Genoa, vinta 1-0 dagli uomini di José Mourinho grazie alla ret di Paulo Dybala.

Il centrocampista si è sottoposto stamattina a esami strumentali che hanno escluso complicazioni. È però difficile che Pellegrini possa essere in campo domenica sera contro la Fiorentina (ore 20:45), sempre in casa, per il campionato. Mancano infatti appena 57 ore al calcio d’inizio di questa sfida, che i giallorossi sono chiamati a vincere dopo aver pareggiato in extremis a San Siro contro il Milan nell’ultima partita.