Roma, Felix Afena ai saluti: “Mourinho mi ha cambiato la vita”

29-08-2022

La Cremonese è pronta ad accogliere Felix Afena. L’attaccante arriva a titolo definitivo dalla Roma e servirà a mister Alvini per dare ancora più peso all’attacco grigiorosso.

Il giovane calciatore giallorosso in procinto ormai di firmare il nuovo contratto con il club lombardo,

ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui ha ringraziato il club, ma anche i compagni e lo staff. Parole di forte stima, infine, nei confronti di Mourinho: “Sono grato all’AS Roma, al team tecnico e allo staff per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto negli ultimi anni e mezzo. Il mio massimo amore va al manager Jose Mourinho. Gli ultimi sette mesi con te mi hanno completamente cambiato la vita. Grazie per aver creduto in me”. E poi un ringraziamento finale a a mister Alberto De Rossi “per il ruolo che hai svolto nella mia crescita. È stato un grande onore indossare la maglia della Roma”.

