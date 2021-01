Roma, Fonseca: "Difficile contrastare l'Inter"

La Roma si prepara al big match di domenica contro l’Inter: una partita che potrebbe portare i giallorossi, in caso di vittoria, ad agganciare proprio i nerazzurri in classifica al secondo posto.

Come di consueto, ha parlato oggi Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match. Il portoghese ha presentato così la partita contro l’Inter. “Sicuramente l’Inter ha grandi giocatori, grandi individualità, ma per me l’Inter è una grande squadra in generale, con identità molto forte. Secondo me è facile capire il modo di giocare che hanno, ma è difficilissimo contrastarli. Abbiamo preparato la partita sia contro la squadra, sia contro qualche individualità nello specifico. Questo è il tipo di partita che si decide ai dettagli. Contro una squadra con tale qualità, noi non possiamo sbagliare. Abbiamo lavorato proprio su alcuni dettagli”.

Qualche indizio di formazione e la conta degli infortunati per l’allenatore della Roma, che comunque si sbottona poco e niente. “Spinazzola ha recuperato, sta bene e si è allenato in questi giorni, domani giocherà. Se giocherà Cristante o Villar al fianco di Veretout? Posso solo dire che di questi tre ne giocheranno due. Mirante non sta bene, ha sentito un fastidio e quindi giocherà Pau Lopez. Domani Fuzato sarà il secondo portiere. Diawara? Sta bene, sta meglio fisicamente, ma deve aspettare per la sua opportunità, ce l’avrà sicuramente in futuro”.

Fonseca non vuole assolutamente sentire parlare di Scudetto o di altri obiettivi. Vuole solo vincere ogni partita, una dopo l’altra. “Per noi l’unica cosa importante è la prossima partita come sempre, e così via. Non è giusto pensare a nient’altro a livello di obiettivi”.

Chiusura di conferenza stampa sul momento generale della Roma, con grande orgoglio da parte di Fonseca. “La Roma è in un buon momento, stiamo vincendo e abbiamo fiducia. E’ stato importante anche fare turnover e far sentire tutti i giocatori importanti. La squadra sta bene anche fisicamente ed è la condizione giusta per affrontare queste partite. Se mi mancheranno i tifosi? Mi mancheranno molto, una partita che avrebbe avuto un’atmosfera diversa”.

OMNISPORT | 09-01-2021 14:23