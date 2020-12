Roma, Fonseca: obiettivo primo posto

Il primo obiettivo stagionale dei giallorossi è stato conquistato. Nulla di particolarmente clamoroso, ma intanto la qualificazione al prossimo turno di Europa League è cosa fatta, dopo la vittoria (0-2) contro il Cluj di settimana scorsa.

Adesso però Fonseca vuole di più e chiede ai suoi un’altra prova importante per ottenere il primo posto nel girone A. All’andata in Svizzera, la Roma si impose per 2 a 1 grazie ai gol in rimonta di Bruno Peres e Kumbulla. Nonostante qualche problema di formazione legato a qualche infortunio e con alcune pedine non al 100%, il tecnico portoghese vuole subito dimenticare il brutto ko subito a Napoli e ricominciare a correre e fare bene per regalare una stagione da protagonista alla società e soprattutto ai propri tifosi.

03-12-2020