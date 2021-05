Roma, Fonseca: "Sono un professionista, bilanci alla fine"

In vista del match contro la Sampdoria, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa: “Io sono un professionista, sono motivato fino alla fine della stagione, non penso oltre. Penso che qui tutti noi dobbiamo essere professionisti e difendere la Roma con la stessa motivazione. Alla fine faremo i bilanci. Fino all’inizio di marzo siamo stati quasi sempre nella terza o quarta posizione. Poi sono mancati i giocatori importanti nella fase decisiva della stagione. Consigli alla società? Io penso solo a fare l’allenatore”.

Il tecnico giallorosso è tornato sul match di Europa League perso contro il Manchester United 6-2: “Qualcosa abbiamo sbagliato ma Veretout si era allenato e aveva giocato contro il Cagliari. Spinazzola la stessa cosa, si era allenato senza alcun problema. Avevamo bisogno di loro, era importante che giocassero. Avevamo la nostra strategia, che nel primo tempo ha funzionato. Non volevo cambiare strategia, volevo continuare così perché stavamo facendo bene”.

Domani una sfida non semplice: “Contro la Sampdoria è una partita difficile. Ranieri sta facendo un gran lavoro. Sarà una partita molto intensa e dura fisicamente. I ragazzi stanno bene ma abbiamo tanti infortuni. Entrerà in campo una squadra forte e motivata per vincere. Fuzato ha la possibilità di giocare? Sì, è una possibilità”.

OMNISPORT | 01-05-2021 14:36