Roma, Fonseca: "Un onore allenare qui, Europa fondamentale"

In vista di Spezia-Roma, Paulo Fonseca ha parlato in quella che è stata la sua ultima conferenza stampa in giallorosso: “È una gara fondamentale, i giocatori si sono allenati bene in questa settimana, sono motivati, tutti abbiamo la consapevolezza che conti vincere per giocare in Europa il prossimo anno. Siamo concentrati e preparati per una buona partita. Lo Spezia gioca un buon calcio, il suo allenatore avrà un ottimo futuro, non è facile giocare contro di loro”.

La semifinale di Europa League è stato il momento più alto: “Ed è la prova – rivendica Fonseca – che il gruppo non si è rotto a gennaio dopo il derby perso e l’eliminazione contro lo Spezia. Dzeko? In ogni squadra ci sono questo tipo di situazioni, l’ultima partita di Edin (il derby, ndr) ha dimostrato che è tutto risolto. Per me è stato un grande orgoglio allenare qui, ho imparato molto. Vado via, ma vado via con la Roma nel cuore. Abbiamo fatto tante belle partite, la Roma giocava molto bene, abbiamo praticato un buon calcio. Lascio un po’ di equilibrio, senza fare drammi quando si perde. È importante questa cosa”.

OMNISPORT | 22-05-2021 12:26