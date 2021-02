Roma: Fonseca vara il 3-5-2 contro la Juventus

Prosegue l amarcia di avvicinamento a Trigoria al big match di sabato pomeriggio quando la Roma di mister Fonseca farà visita alla Juventus. Obiettivo numero uno per i capitolini è di tenere i bianconeri a distanza: una sconfitta vorrebbe infatti dire sorpasso da parte della Juve.

Tra le fila dei giallorossi mancherà lo squalificato Lorenzo Pellegrini oltre, quasi sicuramente, a Pedro che anche ieri si è allenato a parte: difficile che l’ex Barcellona riesca a recuperare in tempo per strappare una maglia da titolare ed è per questo che Fonseca sarebbe intenzionato a proporre un nuovo schieramento tattico.

Come riportato da ‘Il Tempo’, le circostanze potrebbero obbligare il tecnico portoghese a presentare la sua creatura con un 3-5-2, rinunciando di fatto ai due trequartisti con l’aggiunta di un centrocampista e di un attaccante.

L’indiziato maggiore a giocare dal 1′ a Torino è Cristante, il quale dovrebbe comporre la linea mediana assieme a Villar e Veretout, per di più con la fascia da capitano al braccio che non potrà essere di proprietà dello squalificato Pellegrini per l’occasione.

In attacco il tecnico portoghese pare essere indirizzato a schierare Borja Mayoral e Mkhitaryan, mentre Dzeko dovrebbe inizialmente sedersi in panchina dopo aver quantomeno chiarito i dissidi con Fonseca che hanno caratterizzato la parte conclusiva della sessione invernale del calciomercato.

Infine convocazione più simbolica che tecnica per il “nuovo” arrivo El Shaarawy che non è ancora al meglio dopo la positività al Covid-19. Con tutta probabilità, non sarà invece convocato il giovane Reynolds che ha bisogno di qualche giorno in più per ambientarsi.

