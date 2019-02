Clamorosa indiscrezione di mercato. La Roma starebbe pensando a Sarri come nuovo tecnico giallorosso. L'ex tecnico del Napoli sta faticando, enormemente, al Chelsea e potrebbe essere esonerato prima del termine della stagione in corso.

Baldini, consigliere del patron Pallotta, si sarebbe già mosso per provare a convincere Sarri a ripartire dalla Roma. Il duo Di Francesco-Monchi, salvo miracoli in Champions League, pare destinato a lasciare la capitale in estate.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 08:30