Roma, Friedkin di nuovo in città: Juric potrebbe dare l’addio domenica. E il post su “Il Gladiatore” è un boomerang

La panchina del tecnico sempre più in bilico: domani Dan e Ryan tornano a Roma e cominceranno una serie di incontri per definire il futuro dei giallorossi: con loro anche Marc Watts che potrebbe aver un ruolo chiave

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento di prendere delle decisioni, in un senso o nell’altro. In casa Roma non si può più aspettare per capire quello che succederà, bisogna prendere delle decisioni e farlo anche in fretta altrimenti la stagione della squadra giallorossa rischia di essere segnata. E i Friedkin ora dovranno assumere un ruolo di comando in questa situazione.

Roma: il fine settimana decisivo

Dopo un viaggio d’affari nelle Maldive è il momento del ritorno per Dan e Ryan Friedkin che sbarcheranno nella giornata di domani a Ciampino. Sarà un weekend piuttosto frenetico per i proprietari del club giallorosso che hanno in programma una serie di incontri con allenatore, squadra e dirigenza. E insieme a loro arriverà anche Marc Watts, braccio destro di Dan e che ricopre la carica del Friedkin Group dal 2011. In una situazione particolarmente delicata i Friedkin vogliono avere al proprio fianco persone di fiducia e magari riuscire a evitare gli errori del passato.

Bologna: la sfida decisiva

Allo Stadio Olimpico domenica arriva il Bologna di Italiano e non sarà una partita semplice per i giallorossi. Per molti si tratta dell’ultima spiaggia per Ivan Juric ma c’è chi è pronto a scommettere che il futuro del tecnico ex Torino sia segnato a prescindere dal risultato contro i felsinei. Il nome più caldo per la panchina resta quello di Roberto Mancini, con il club disposto a mettere da parte anche il suo legame con la Lazio e unirsi a un allenatore di sicura esperienza e che ha il polso anche della piazza romana. La sosta per le nazionali rappresenta un’occasione unica per provare un cambio in panchina e difficilmente si continuerà con Juric.

Il post su “Il Gladiatore 2”

Nel frattempo in città c’è grande fermento per l’uscita de Il Gladiatore 2 che sarà nelle sale il 14 novembre. La città si prepara a oppiare una serie di eventi e di iniziative speciali per la promozione di un film che è legato fortemente alla capitale. E tra queste iniziative spunta anche un video promozione della Roma con le immagini della nuova pellicola e alcune azioni della squadra. Forse in questo momento non la migliore idee in assoluto. Il post pubblicato sui canali social del club si trasforma in un boomerang con i tifosi giallorossi che si lanciano all’attacco: “E’ un post fuori luogo – scrive Alessandro – in questo momento silenzio e lavoro. Lasciate queste cose ad altri momenti”. E ancora: “Mi avete levato l’anima ma a voi interessa che noi corriamo a comprare i gadget, non ve ne frega delle persone che viaggiano per mezza Europa per sostenervi”.