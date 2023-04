Roma, i dubbi di Mourinho sulla classifica scatenano la bufera sul web

Lo Special One ipotizza che possano essere restituiti i 15 punti alla Juve ed è subito polemica

09-04-2023 11:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Più che in campo, dove Torino-Roma non è stata una partita che verrà ricordata negli annali, lo show c’è stato negli spogliatoi dopo la gara vinta dai giallorossi per 1-0 grazie al gol su rigore di Dybala. Il protagonista? Chi se non Josè Mourinho? Lo Special One ha dato spettacolo a parole, quello spettacolo che spesso non riesce a far vedere in campo.

Torino-Roma, rivedi il gol decisivo

Roma, Mourinho attacca Cassano

Prima l’attacco a Cassano, che su twitch è sempre durissimo nei suoi commenti: “Lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Sapete cosa ho vinto io con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”.

Roma, Mourinho punzecchia la Juve

Poi quando gli dicono che la Roma è terza, replica: “Tu sei sicuro che la Juve non abbia 59 punti? In quel caso sarebbe quarta. Certo. Certo. Siamo in Italia”. Una frase che non è piaciuta ai tifosi bianconeri che si sfogano sul web.

Roma, bufera su Mourinho sui social

Fioccano i commenti: “Mourinho polemizza sul fatto che potrebbero restituire i 15 punti alla Juventus. Si ricordi che la Roma è indagata per lo stesso motivo, se dovessero penalizzare anche la sua squadra, chissà se vorrebbe o no i punti in meno…”, oppure: “Ha ragione in Italia dove si può regalare uno scudetto arrivando terzi con prescrizione, dove un calciatore può giocare un intero campionato con documenti falsi, dove ti fanno vincere un campionato senza pagare gli stipendi ecc..”

C’è chi scrive: “Uno: se ce li ridanno forse c’è li hanno tolti in modo ingiusto … due .. siamo in Italia …anche il resto dovrebbe pagare ma non paga… tre se stare in Italia lo trovi così disdicevole .. segui L’indicazione per l’uscita” e poi: “È un provocatore, mangia in Italia e la offende pure, e adesso inizia a stuzzicare chi dovrà decidere su quello scempio “deciso” a tavolino da anti juventini che odiano la Juve” e infine: “Offende anche l’Italia. Uomo di uno squallore unico che campa di rendita da dieci anni”.