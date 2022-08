Roma idea Grillitsch: è svincolato

23-08-2022 08:32

L’infortunio di Georgino Wjinaldum ha riaperto il mercato dei centrocampisti in casa giallorossa. In più, dopo quanto capitato a Zaniolo ieri sera (infortunio alla spalla), è ormai quasi certo che la dirigenza andrà sul mercato per tappare una falla che nel giro di due giorni si sta facendo importante.

Tiago Pinto lavora incessantemente e sul suo tavolo è perfino arrivata l’autocandidatura dell’ex Nainggolan, oggi all’Anversa: una decisione verrà presa nelle prossime ore.

Sul taccuino del ds giallorosso però, ci sono due nomi importanti che corrispondono a quello di Grillitsch, austriaco svincolato in passato vicino alla Fiorentina, e di Lukic del Torino, anche se con il club granata parrebbe essere tornato il sereno.

