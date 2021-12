Roma: il rientro di Spinazzola diventa un caso

14-12-2021 15:16

In questo girone d’andata la Roma è stata parecchio sfortunata per quanto riguarda il capitolo infortuni. L’infermeria a Trigoria è sempre stata più o meno affollata e questo non ha certo giovato al lavoro di restyling iniziato in estate dal nuovo tecnico Josè Mourinho.

Proprio il tecnico portoghese non riesce ad essere felice fino in fondo dopo la vittoria conquistata ieri sera all’Olimpico contro lo Spezia. Smalling è a rischio per Bergamo e le notizie su Spinazzola non sono confortanti: “È difficile quando non abbiamo tutti i giocatori disponibili. Non so se avremo neanche Spinazzola a gennaio, neanche io lo so”.

Il laterale sinistro manca ai giallorossi addirittura dal 2 luglio. L’infortunio al tendine d’Achille purtroppo, sta dando più problemi del previsto. Inizialmente il ritorno in campo era fissato per la trasferta in Bulgaria. Il professor Lempainen, che lo ha operato aveva però smorzato gli entusiasmi: “Tornerà nel 2022”. Adesso la Roma rischia di fare a meno di Spinazzola anche per il mese di gennaio.

Le ultime notizie però non sembrano particolarmente incoraggianti sul suo rientro in rosa. Mou rischia di fare a meno di Spinazzola anche per il mese di gennaio perchè lo staff medico non vuole correre nessun tipo di rischio.

Sui social Leonardo ha sempre pubblicato foto sorridenti mentre si allenava per recuperare. Dal 6 novembre ha anche ricominciato ad allenarsi con il pallone, segno che la forza di volontà non gli manca…purtroppo però, prima di tornare a solcare le fasce dell’Olimpico dovrà attendere ancora un pò.

