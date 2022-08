Roma: il Tottenham offre 55 milioni per Zaniolo

08-08-2022 10:39

Prosegue l’opera di convincimento sui vari giocatori chiave, da parte di Josè Mourinho sul suo progetto tecnico.

Lo Special One infatti, dopo aver convinto prima Dybala e poi Wijnaldum a scegliere il progetto giallorosso dei Friedkin, sta lavorando in silenzio e sotto traccia, per bloccare la cessione di Nicolò Zaniolo al Tottenham, nonostante sia pervenuta alla Roma un’offerta davvero importante.

Il club londinese del Tottenham infatti, ha fatto pervenire un’offerta al club capitolino che si aggira sui 55 milioni di euro tra cash e il cartellino di Japhet Tanganga.

Il tecnico portoghese ha capito però che ricostruire il rapporto con il classe ’99 potrebbe essere la chiave tattica per competere con tutti anche in Italia. A riportarlo è La Repubblica.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE