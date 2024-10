Roma-Inter, il procuratore federale Chinè in tribuna all’Olimpico: la foto che fa infuriare i tifosi della Juve

Un’immagine che circola sui social mostrerebbe il procuratore della FIGC mentre segue la gara tra giallorossi e nerazzurri: sui social esplodono le proteste dei fan della Vecchia Signora

Un’immagine per scatenare le proteste. Che ci fa il procuratore federale Chinè in tribuna durante Roma-Inter? Ovviamente non è vietato a un esponente delle FIGC la possibilità di assistere a una gara di serie A dal vivo, ma in un momento in cui la tensione è alle stelle si scatena la polemica. La foto che circola sui social non dà però la certezza che si tratti davvero del procuratore federale.

Roma-Inter: c’è Chinè in tribuna

Domenica sera è andato in scena uno dei big match dell’ottava giornata di serie A con l’Inter di Simone Inzaghi che ha avuto la meglio di misura sul campo della Roma di Juric. A far discutere ora è la presenza del procuratore della FIGC, Giuseppe Chinè in tribuna allo stadio Olimpico. Quella di Chinè è una figura che è diventata controversa un paio di anni fa quando la Juventus è stata penalizzata in campionato per il caso plusvalenze e che da allora viene guardata con sospetto soprattutto dai tifosi della Vecchia Signora. Ovviamente non c’è nulla di vietato per una figura federale, assistere a una gara di serie A non è contro le regole, ma basta una foto che circola sui social per scatenare la polemica.

I dubbi arbitrali in Inter-Roma

Le polemiche nascono sui social anche in relazione alla gara tra Roma e Inter con tanti episodi arbitrali che fanno discutere e la direzione di Davide Massa (e il contributo del VAR) che hanno lasciato la porta aperta alle polemiche. Nel corso del match dell’Olimpico ci sono alcuni episodi che hanno fatto discutere, ma sono a scapito dell’Inter che lamenta il mancato rosso a Cristante per un fallo da ultimo uomo nei confronti di Thuram.

Il caso “curva”

L’Inter però è sotto la lente di ingrandimento dopo quello che sta avvenendo a Milano e in particolare in relazione all’inchiesta “Doppia Curva” che ha portato a galla i rapporti tra il tifo organizzato interista e milanista e membri delle due società. Una situazione che oltre alla giustizia ordinaria dovrebbe passare nelle mani di quella sportiva e dunque proprio di Giuseppe Chinè, che sarà chiamato ad analizzare la situazione.

La rabbia dei tifosi della Juve

La foto di Chinè in tribuna all’Olimpico diventa virale sui social e scatena la rabbia dei tifosi bianconeri: “Marotta manda gli scagnozzi a bordo campo per intimidire la terna arbitrale” dice MA77. E ancora: “Era lì per assicurarsi che tutto andasse per il meglio della sua squadra”. Ma c’è anche che mette in discussione che la persona inquadrata nella foto sia proprio Chinè.