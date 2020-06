Roma-Juve: l’asse di mercato preoccupa entrambe le tifoserie

Sarà un mercato di scambi. E’ quello che gli operatori continuano a ripetere da quando ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una pandemia e il campionato si è dovuto fermare. La crisi economica non risparmierà il mondo del calcio, anzi probabilmente in questo settore colpirà ancora più forte.

E allora sul mercato, quello della prossima estate, si dovrà lavorare con grande intelligenza e un pizzico di furbizia. Dirigenti, procuratori e giocatori dovranno andare alla ricerca della migliore opportunità possibile anche se di mezzo non ci sarà scambio di denaro.

Sull’asse Roma–Juventus emerge l’ultima possibilità. Secondo alcuni siti specializzati, giallorossi e bianconeri starebbero lavorando a uno scambio tra Cristian Romero e Cengiz Under. Una trattativa che però potrebbe riguardare anche Cristante e Mandragora, che sarà riscattato dall’Udinese. Calcio in pillole segnala anche nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi contratti tra Paratici e Fienga.

I social si interrogano

Questo scambio di mercato però lascia un po’ di perplessità e qualche dubbio nel mondo dei social. Di certo non sono coinvolti grandi nomi e c’è chi fa notare come Gianni: “L’asse Juve-Roma resiste, altri imbrogli…tutta uffa”. E ancora Max che mette in dubbio l’affare per una questione di convenienze reciproche: “Per le plusvalenze ha pagato solo Campedelli del Chievo”.

C’è anche chi tra i tifosi della Juventus non si priverebbe di Cristian Romero. Il giovane difensore argentino in prestito dal 2018 al Genova ha già collezionato 48 presenze (mettendo a segno anche 2 gol) e lasciato intravedere sprazzi di talento: “Romero potremmo rimpiangerlo. E’ giovane e cattivo”, dice Massimo.

SPORTEVAI | 07-06-2020 09:10