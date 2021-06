Roma, Kumbulla pronto a mettersi a disposizione di Mourinho

Dopo un’annata in cui spesso ha faticato a ritagliarsi lo spazio che voleva, Kumbulla è pronto a voltare a pagina e a ripartire, come tutta la Roma, da Josè Mourinho.

La presenza dell’allenatore portoghese stimola molto il giovane albanese che farà di tutto per apprendere il più possibile e, assimilando i suoi dettami, trovare i minuti che merita.

“Non riesco ancora a crederci. È un sogno essere allenato da Mourinho e sarà un motivo in più per migliorare e crescere. Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò quando arriverà a Roma e sarà un’esperienza incredibile. La cosa più importante che Mourinho porterà alla Roma è la mentalità vincente, ha vinto in tutte le squadre che ha allenato. Imparerò tanto, ma la cosa più importante è questa”.

Prima però di mettersi a disposizione del tecnico lusitano Kumbulla, ai microfoni di Goal.com, ha guardato anche alla stagione passata tracciando un bilancio che rappresenterà il punto da cui ripartire e miglirorarsi.

“Ovviamente avrei voluto giocare di più, ma quando sei in un’ottima squadra con giocatori di grande talento a volte è difficile trovare spazio. Comunque, sono contento di com’è andata la mia stagione e ho un ottimo rapporto con Fonseca, va tutto bene” ha detto il difensore giallorosso.

OMNISPORT | 04-06-2021 17:07