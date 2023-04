Roma, l'esito degli esami di Dybala

Escluse lesioni per l'argentino, ma confermato l'affaticamento all'adduttore destro. Salta la gara con l'Udinese.

15-04-2023 16:26

Nella partita di campionato della Roma all’Olimpico contro l’Udinese non ci sarà Paulo Dybala. Il giocatore argentino, uscito dal campo nel corso del primo tempo del quarto d’andata di Europa League in casa del Feyenoord, si è infatti sottoposto agli esami di rito per scoprire la reale entità del problema fisico.

Non ci sono lesioni, però è stato confermato un quadro di affaticamento all’adduttore destro. Pertanto, Dybala salterà la sfida di Serie A con la speranza di tornare giovedì proprio nel ritorno di Europa League all’Olimpico. Lì dove dovrebbe esserci anche Tammy Abraham, dopo la lussazione alla spalla destra.