Roma, l’esultanza dei tifosi ma c’è anche un rammarico

23-01-2022 20:05

La Roma gioca una gara praticamente perfetta, anzi un primo tempo perfetto. La squadra di Mourinho conquista tre punti pesanti su un campo molto difficile come quello toscano mettendo in mostra tutte le sue doti. Una vittoria però che certifica che in passato la squadra giallorossa non sempre è riuscita a dare il meglio, lasciando per strada punti che sarebbero stati molto importati lungo il cammino.

“Troppo discontinui”: il rammarico dei tifosi

La serata perfetta allo stadio Castellani fa esultare i tifosi della Roma, ma crea anche un po’ di rammarico per alcuni risultati negativi rimediati nel corso della stagione. La squadra di Mourinho, così come stasera, ha spesso fatto vedere sprazzi di grande gioco ma non sempre è riuscita ad avere la continuità giusta soprattutto nei big match della serie A.

Tra i tifosi c’è un senso di rammarico per una squadra dal grande potenziale ma non sempre espresso: “Quello che mi fa rabbia – scrive Riccardo – è che la squadra c’è ma è discontinua, con veri sussulti come oggi e brutte partite che rovinano il cammini che si sta costruendo. La Roma di stasera ha grande equilibrio in ogni reparto”.

Roma: i tifosi esaltano Abraham

Nella Roma che travolge l’Empoli in trasferta c’è senza dubbio lo zampino di Tammy Abraham. Sin dall’inizio della stagione l’ex giocatore del Chelsea è stato una delle note più positive della squadra giallorossa. Anche in Toscana, l’attaccante ha dimostrato tutto il suo potenziale: “Ricordo i primi gol sbagliati da Abraham e i miei tweet di sostegno – commenta Andrea – ricordo soprattutto diversi fenomeni che ritwittavano ironicamente. 10 gol in serie A, 17 totali. L’ex Chelsea è fortissimo. Ora potete ritwittare caproni del calcio”. Anche Fede si prende qualche rivincita: “Fino a un mese fa c’era qualcuno che lo definiva bidone. Abraham è il nostro centravanti e deve rimanere fino al 2030”.

I tifosi protestano per il trattamento di Zaniolo

La Roma chiude un primo tempo perfetto con quattro gol rifilato a un Empoli apparso totalmente in balia dell’avversario. Ma non sono mancate le solite polemiche. In particolare i fan giallorossi si lamentano per il trattamento ricevuto da Zaniolo che ha reclamato un calcio di rigore: “Incredibile a Zaniolo un rigore non lo danno mai, può succedere qualsiasi cosa ma non glielo danno”. Mentre Daniele fa notare: “Il problema rimane sempre le decisioni diverse su episodi simili. Se quello del Napoli è rigore, su Zaniolo è rigore. Altrimenti non lo sono entrambi e così all’infinito”.

