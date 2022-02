Roma, l’Olbia risponde a Mourinho: il video, ora virale, è un caso

11-02-2022 08:21

La serie C decide di rispondere praticamente in blocco a Josè Mourinho. L’allenatore portoghese della Roma ha sempre fatto discutere con le sue dichiarazioni ma stavolta non c’entrano gli arbitri. Il Corriere dello Sport nella giornata di ieri ha infatti pubblicato delle parole dell’allenatore che sarebbero trapelate dallo spogliatoio giallorosso. “Da due anni vi mostrate piccoli contro e grandi – avrebbe urlato lo Special One – Se avete paura di partite del genere andate a giocare in serie C. Siete gente senza palle”.

La risposta della serie C

Le parole che non sono state pronunciate dal tecnico né in un’intervista né in conferenza stampa hanno creato come spesso accade un’ondata di polemica. E in tanti da giocatore ad addetti ai lavori hanno voluto rispondere al tecnico come ha fatto il difensore Domenico Perticone: “In serie C mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In serie A mai. Quando si parla di serie C meglio rimanere sui valori tecnici”.

La risposta video dell’Olbia a Mourinho

La replica che ha fatto più discutere è stata probabilmente quella dell’Olbia Calcio. Il club sardo ha infatti deciso di mostrare un video nel quale si vede l’allenatore della squadra Canzi strigliare con parole molto forti la squadra nel corso dell’intervallo della partita. Ad accompagnare il video che è diventato virale sui social anche una didascalia chiaramente indirizzata allo Special One: “Caro Mourinho, la serie C è come la serie A. Solo più poetica e romantica”.

I tifosi della Roma all’attacco

Il video dell’Olbia è subito diventato di tendenza su Twitter. Da una parte gli appassionati di quello che viene etichettato come “calcio minore” che esaltano i valori della serie C, dall’altra i tifosi della Roma che difendono a spada tratta il proprio allenatore. “Per un virgolettato che ancora attende conferme – scrive Francesco – ne sta uscendo fuori una questione di stato. Ma riprendetevi”. All’attacco anche Omar che critica questa scelta dell’Olbia: “Adesso avete avuto i tre minuti di visibilità, ora potete tornare nel dimenticatoio”.

Ma c’è anche chi si schiera con la scelta dell’Olbia e soprattutto contro Josè Mourinho: “La differenza principale è che voi avete un allenatore in panchina, e la Roma no”. Anche Sancy: “Avete distrutto Mourinho, da oggi avete un tifoso in più”. Mentre Niccolò scrive: “Ho sempre avuto la forte impressione che di uomini con le palle ce ne siano più in C che in A”.

SPORTEVAI