Roma: Le accuse pesanti di Mourinho ai giocatori scatenano la bufera

10-02-2022 08:13

Quello che ha detto pubblicamente agli arbitri è niente rispetto a quello che avrebbe detto a muso duro alla sua squadra. Il Corriere dello sport riporta le frasi che Josè Mourinho avrebbe detto ai suoi giocatori dopo la sconfitta in coppa Italia contro l’Inter. Il direttore Ivan Zazzaroni assicura che il “processo” ai suoi sarebbe stato tenuto alla presenza di tutti: calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri. Uno sfogo pesantissimo, riportato parola per parola.

Mourinho avrebbe accusato la sua squadra di mancanza di personalità

Questo il virgolettato attribuito a Mourinho: “Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete ca… sotto! E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete ca..sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”

Per Mourinho la Roma è sempre piccola contro le grandi

E ancora: “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete ca… sotto!”

E infine: “Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza pa… La cosa peggiore per un uomo!”

I tifosi si dividono sulle parole di Mourinho

Fioccano le reazioni: “Spero che queste parole siano reali” o anche: “Bel discorso ma lui per cosa viene pagato?” oppure: “Fece lo stesso discorso all’Inter dopo lo 0-3 con l’Atalanta, e l’anno dopo vinse il Triplete. Ecco per che cosa viene pagato”

C’è chi scrive: “Frasi ad effetto più per i tifosi e per i giornali che per i giocatori. Mourinho è molto bravo nella comunicazione soprattutto quando “sposta” le responsabilità. Altrimenti i discorsi dello spogliatoio non sarebbero così pubblici…” o ancora: “Da “ colpa degli arbitri “ a siete senza pa… è un attimo. Ma lui niente ?”

Il web è scatenato: “Sempre detto, allenatore mediocre ma grande comunicatore” e poi: “Quindi che doveva fare, entrare negli spogliatoi e dire “Avete approcciato uno schifo. Scusate, colpa mia”?” e infine: “Certo, mentre lui prima e dopo ogni partita contro l’Inter passa più tempo a elogiare gli avversari che a parlare della sua squadra. Bollito“

