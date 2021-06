Roma, la richiesta dei tifosi: “Mou fai il miracolo”

I tifosi della Roma non vogliono smettere di sognare. L’arrivo di Josè Mourinho ha portato un rinnovato entusiasmo nella capitale e ora si può sognare anche un altro colpo di mercato: l’arrivo di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, nella giornata di ieri, ha confermato il suo addio al Real Madrid ed ora si prepara a una nuova avventura nel mondo del calcio.

Il sogno dei tifosi della Roma

Dopo l’annuncio di Ramos, i tifosi giallorossi si sono riversati sui social. L’arrivo in panchina dello Special One sembra aver aperto la porta ad un mare di possibilità e tra queste anche la possibilità di arrivare a uno dei difensori più forti dell’ultimo decennio. Non sarà un’impresa semplice visto che il giocatore ha uno stipendio importante ma i giallorossi vogliono alimentare questo sogno.

“Nessuno si aspettava Mourinho, nessuno si aspettava Maurizio Costanzo, se la Roma prenderà davvero Sergio Ramos (difficile ma non impossibile) mi alzerò in piedi ed applaudirò i colpi di scena della società giallorossa”, scrive Paola. La voglia dei tifosi è talmente tanta che Ivan propone anche una “colletta”: “Io propongo di mettere 10 euro a testa per pagargli l’ingaggio e portarlo alla Roma”. A dare forza al sogno dei tifosi ci sarebbe stata la telefonata che lo stesso Special One avrebbe fatto al difensore per convincerlo ad accettare il progetto.

I tifosi della Roma sperano proprio nel carisma di Mou e nella sua capacità di attrarre i giocatori per riuscire a strappare il sogno Sergio Ramos: “Se c’è qualcuno che può riuscire a fare una cosa del genere è Josè Mourinho” scrive un tifoso, e ancora: “Ci servono giocatori con gli attributi e Sergio Ramos mi sembra il tipo giusto, anche se ha 36 anni. Ti prego Mou, anche uno solo, ma portaci uno di questi a Roma”.

Non solo Roma

La notizia del mancato rinnovo tra Sergio Ramos e il Real Madrid non ha però scatenato la fantasia dei tifosi giallorossi. Sono tanti i tifosi italiani che vorrebbero tra le proprie fila l’ex Merengue come scrive una tifosa dell’Inter: “Se ti va di giocare gratuitamente e senza troppi problemi, ti aspettiamo a braccia aperte in nerazzurro”. Ma sono soprattutto i tifosi del Milan a nutrire questa speranza: “Farebbe da maestro a Tomori, Gabbia e magari a Romagnoli. Inoltre con Ibra e magari Giroud, farebbe fare un salto caratteriale non indifferente al resto della squadra”. Anche Frances ci spera: “Chissà cosa chiede di stipendio ma un anno a 8 milioni li darei volentieri a lui che è il mio sogno da anni. Magari riuscissimo a piazzare Conti e Caldara”.

SPORTEVAI | 17-06-2021 08:43