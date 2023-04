Le parole di José Mourinho sul suo futuro alla Roma dopo la vittoria contro la Sampdoria alimentano le paure dei tifosi su un possibile addio dello Special One a fine stagione

Vado o resto? Mourinho non ha alcuna intenzione di rispondere alla domanda che gli è stata rivolta in tante occasioni nelle ultime settimane. La vittoria della Roma ai danni della Sampdoria non cancella i dubbi sul futuro in panchina dello Special One che con le sue parole a fine partita sembra alimentare le paure dei tifosi.

Roma e Mourinho: un finale di campionato tutto da scrivere

La Roma si appresta a giocare un rush finale di stagione ad altissima tensione. La formazione giallorossa infatti cerca un posto tra le prime quattro della classifica per accedere alla prossima Champions League ma guarda anche con grande interesse all’Europa League. Dopo la vittoria in Conference dello scorso anno, Josè Mourinho si vuole assicurare un altro trofeo europeo, l’ennesimo della sua carriera, e vuole regalare una gioia ai tifosi giallorossi. Le prossime settimane saranno decisive da questo punto di vista e potrebbero essere fondamentali anche per il futuro del portoghese.

Roma, i messaggi contrastanti lanciati da Mourinho

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, le parole di José Mourinho non hanno rasserenato gli animi dei tifosi che continuano a temere un addio a fine stagione. Lo Special One è diventato un idolo della tifoseria giallorossa sin dal suo arrivo nella Capitale ma anche nel dopo partita di ieri, sono arrivate parole che fanno temere: “L’unica cosa che posso dire del mio futuro – ha specificato Mourinho – è che ne parlo solo a casa, mi chiudo in me stesso. Non parlo con amici, compagni o giornalisti. Il Ceo Berardi è convinto che io rimanga ma è un’interpretazione sua. Ho ancora un anno di contratto ma nel calcio a volte i contratti non sono la cosa più importante”.

Roma, le paure dei tifosi che continuano a sperare nella permanenza di Mou

La gran parte dei tifosi della Roma fa il tifo per una permanenza di Mourinho sulla panchina giallorossa nella prossima stagione. Mingo commenta: “Secondo me sono dichiarazioni fatte per stimolare la società a fare meglio. La base c’è ma ora serve investire. Forza José”. Mentre Taribo scrive: “Come sempre è onesto ed obiettivo. Semplicemente il migliore di tutti”. Ma c’è chi pensa che dietro queste parole ci sia una strategia precisa del portoghese: “Appena ha capito che non ci sarebbero stati rinforzi sono cominciati i mal di pancia” e ancora: “Secondo me si sta preparando la strada per andare ad allenare al Psg o magari tornare al Chelsea”.